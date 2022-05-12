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رياضة

ميسي أغنى رياضي في العالم

الشروق الرياضي
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ميسي أغنى رياضي في العالم

تصدّر النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لائحة أعلى الرياضيين دخلا في العالم.

ويقبض ميسي مبلغ 130 مليون دولار سنويا، وفقا لِتقرير نشرته المجلّة الاقتصادية الأمريكية الشهيرة “فوربس”، الخميس.

ويشمل المبلغ في هذا التصنيف العالمي، الأجرة والمنح وعائدات الإشهار.

وحلّ في المركز الثاني لاعب كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس، بِدخل سنوي قيمته 121.2 مليون دولار.

وتموقع في الرّتبة الثالثة النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بِدخل سنوي قيمتها 115 مليون دولار.

وشغل النّجم البرازيلي نيمار لاعب الخطّ الأمامي لِفريق “البي آس جي” المركز الرابع، بِدخل سنوي قيمته 95 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس لاعب كرة السلة الأمريكي ستيفن كاري، بِدخل سنوي قيمته 92.8 مليون دولار.

وضمّت قائمة العشرة الأوائل 4 لاعبين في كرة السلة، و3 في كرة القدم، وملاكما، وزميلَين لهم في رياضتَي التنس وكرة القدم الأمريكية.

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