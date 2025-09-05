ميسي اعتزل.. أم مجرّد انفعال عاطفي ظرفي؟

أطلق قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي تصريحات إعلامية مثيرة للجدل، بِشأن مستقبله الكروي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه المهاجم ميسي في ساعة مبكّرة من صباح الجمعة، بعد فوز الأرجنتين بِنتيجة (3-0) على الضيف الفنزويلي، في مباراة الجولة الـ 17 وقبل الأخيرة من عمر تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة أمريكا الجنوبية.

وقال ميسي: “لا أعتقد أنني سأشارك في كأس عالم أخرى. من المنطقي عدم المشاركة، ولكن ها نحن ذا، وكلي أمل وحماس. لكن الأمر يتكرر يوما بعد يوم، مباراة بعد مباراة. هذا العام، خضنا العديد من المقابلات. لحسن الحظ، تمكنت من لعب ثلاث مقابلات متتالية. الأمر يتكرر يوما بعد يوم، أتّبع مشاعري. من الواضح أن مباراة اليوم كانت آخر مقابلة نخوضها هنا بنقاط على المحك”.

وخاض ميسي 194 مباراة بِزي منتخب الأرجنتين منذ 2005، وسجّل 114 هدف، ويوجد بين الحصيلة توقيعان ضد فنزويلا.

وأضاف: “في بلدي، مع شعبنا. لِسنوات عديدة، قيل الكثير، لكنني أتذكر كل الأشياء الجيدة التي فعلناها. أتذكر المجموعة التي حاولت وفشلت في فرض نفسها، ولكن في النهاية، ما مررنا به كان رائعا”.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهّل في تاريخ سابق لِمونديال 2026، رغم بقاء جولة واحدة فقط في التصفيات، تُجرى مواجهاتها سهرة الثلاثاء المقبل.

ومنذ نيله مع الأرجنتين لقب كأس العالم 2022 بِقطر، وليونيل ميسي يتردّد بِخصوص تأكيد أو نفي المشاركة في نسخة 2026.

وتبقى تصريحات ليونيل ميسي تتراوح بين الاعتزال الدولي (على مستوى المنتخبات) الفعلي، والانفعالات الساخنة التي عادة ما تصدر عن الرياضيين في لحظات مميّزة، وبعدها تتبخّر وكأنهم لم يتّخذوا قرارات مصيرية. ثم هل يُريد ميسي القول إنه سيتوقف عن اللعب الدولي نهائيا، أم يُشير إلى خوض آخر مواجهة رسمية بِالأرجنتين، على اعتبار أن فريق “التانغو” لن يواجه منافسيه داخل القواعد ورسميا، حتى يحين موعد تصفيات مونديال 2030، التي تكون الأرجنتين قد تأهّلت لها رسميا بِصفتها أحد البدان المستضيفة. أم يُلمّح إلى طلب إعفائه من المشاركة في الجولة الأخيرة من تصفيات موندبال 2026؟