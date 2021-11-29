أكد تقرير صحفي إسباني الاثنين، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، في الحفل المقرر مساء الاثنين.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنَّ الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.

وأضافت الصحيفة أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، سيحل في المركز الثاني.

وأشارت “ماركا” إلى أن الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، سيأتي في المركز الثالث.

وقبل الحفل، هنأ القائد السابق لمنتخب فرنسا باتريس إيفرا ميسي، ونشر عبر حسابه بموقع “إنستغرام” تهنئة لميسي، فقال “تهانينا ليونيل ميسي على الفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى”.

وجاءت التهئنة لتزيد من التكهنات بشأن حسم ميسي لسباق الكرة الذهبية للمرة السابعة.

وقبل ذلك كان الإعلامي الإسباني خوسيب بيدرول، كتب في تغريدة، وقال “ميسي، بنزيمة، ليفاندوفسكي…”ولا يمكن أن يكون ذلك إلا ترتيب الكرة الذهبية.