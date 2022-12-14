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رياضة

ميسي: “المونديال القطري آخر موعد لي مع كأس العالم”

الشروق الرياضي
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ميسي: “المونديال القطري آخر موعد لي مع كأس العالم”
ح.م
ليونيل ميسي.. بداية النّهاية.

اقترب النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من موعد تاريخي، بِخوض نهائي كأس العالم مساء الأحد المقبل.

ويتبارى منتخب الأرجنتين في اللّقاء النهائي، مع الفائز من مواجهة فريقَي فرنسا والمغرب.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات إعلامية، عقب تأهّل الأرجنتين لِنهائي كأس العالم 2022 بِقطر: “أنا فخور بِإنهاء مسيرتي في كأس العالم بِخوض هذا النهائي. سيكون يوم الأحد بِالتأكيد موعد آخر مباراة لي في كأس العالم. بقيتْ سنوات عديدة تفصل عن الطبعة المُقبلة من المونديال، ولا أعتقد أن ذلك سيكون ممكنا حتى الآن. أعتقد أن الانتهاء بِهذا الشكل هو الأفضل”.

وسبق للقائد والمهاجم ليونيل ميسي (35 سنة) خوض خمس نسخ لِمنافسة كأس العالم، انطلاقًا من استحقاق ألمانيا 2006، وانتهاءً بِدورة قطر 2022.

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