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رياضة

ميسي بطل فيلم وثائقي عن الأرجنتين

عمر سلامي
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ميسي بطل فيلم وثائقي عن الأرجنتين
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ليونيل ميسي

شارك النجم ليونيل ميسي في وثائقي بعنوان “عاليا في السماء”، يروي رحلة منتخب الأرجنتين نحو لقب مونديال قطر 2022 .
وقدمت شركة “أديداس” للملابس الرياضية، الفيلم الوثائقي، الذي يتضمن مقابلات مع نجوم الأرجنتين الذين حققوا كأس العالم الثالثة في تاريخ التانغو.
ويستمد الفيلم الوثائقي القصير، اسمه من عبارة في النشيد الوطني الأرجنتيني،”ALTA EN EL CIELO” وتعني “عاليًا في السماء”.

ويحتوي الفيلم الذي مدته 8 دقائق ونصف، على مقاطع حصرية ومشاهد تاريخية من رحلة المونديال ومقابلات مع اللاعبين من أول معسكر لمنتخب الأرجنتين في بوينس آيرس بعد تحقيق النجمة الثالثة.

ويتزامن هذا الإصدار مع ذكرى مرور 6 أشهر على تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم في قطر.

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