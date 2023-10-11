ميسي بطل مسلسل أمريكى جديد للأطفال

يستعد نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي للظهور في مسلسل أمريكي خاص بالأطفال، خلال الفترة المقبلة.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، فيديو ترويجي للمسلسل.

ويحمل المسلسل الذي يظهر فيه ميسي اسم “ميسي والعمالقة”، ويجسد فيه شخصية كرتونية بعمر الـ 12 عاما.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

ويركز المسلسل على مجموعة من القيّم مثل المثابرة والمرونة والعمل الجماعي والجدية.

وسيكون مسلسل “ميسي والعمالقة”، متاحا باللغتين الإنجليزية والإسبانية وعدة لغات أخرى.

وقال نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة “سوني”، لإنتاج قصص الأطفال، جو دامبروسيا: “كرة القدم هي الرياضة الوحيدة في جميع أنحاء العالم التي يمكن أن تلهم الإثارة والتواصل بنفس الطريقة التي تعمل بها رواية القصص”.

وأضاف: “ما يجعل هذه السلسلة مميزة هو أنها تركز على نفس مبادئ الروح الرياضية الجيدة، فهي تدور حول المثابرة والمرونة والعمل الجماعي والإيمان بنفسك.. “لقد استمتعنا بالعمل مع ليو والفريق بأكمله في “سوني”.