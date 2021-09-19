ميسي بِصدد شراء قصر بِمبلغ 48 مليون أورو

مازال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبحث عن إقامة لِاستقرار أسرته بِفرنسا، بعد انضمامه مُؤخّرا إلى فريق باريس سان جيرمان.

ووصلت ليونيل ميسي بِهذا الصّدد عدّة عروض ومُقترحات، من وكالة عقارية فرنسية. عِلما أن المهاجم الأرجنتيني يُقيم رفقة أسرته حاليا بِأحد فنادق العاصمة باريس.

ومِن العروض التي استلمها ميسي، قصرا يقع في بلدية لو فيزيني القريبة من العاصمة باريس، تُقدّر قيمته المالية بِمبلغ 48 مليون أورو. استنادا إلى ما أوردته قناة “آر آم سي سبور” الفرنسية.

ويضمّ القصر المُشار إليه 30 غرفة، وقد شُيّد فوق أرضية تبلغ مساحتها ألفَي متر مربّع. ولا يبتعد سوى بـ 15 دقيقة فقط، عن مركز تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.