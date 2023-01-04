ميسي راوغ 74 مليون شخص عبر العالم دفعة واحدة!

لم يتفطّن زهاء 74 مليون شخص عبر أرجاء المعمورة، إلى كأس العالم “المغشوشة” التي كان يحملها قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي في حفل اختتام المونديال القطري.

ونشر ميسي بُعيد المباراة النهائية أمام فرنسا، صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وهو يحمل لقب كأس العالم.

وجلب منشور ميسي رقما خرافيا من المُعجبين، بلغ عددهم 74 مليون شخص استحسنوا الصورة التي أدرجها “البرغوث”، وضغطوا على أيقونة الإعجاب.

وذكرت صحيفة “كلارين” الأرجنتينية، الأربعاء، أن مواطنين لها حضروا نهائي المونديال القطري في المدرجات، جلبوا معهم كأسا عالمية محلّية الصّنع. وبعد نهاية مباراة “التانغو” و”الديكة”، منحوها لِأحد لاعبي منتخب الأرجنتين، فحملها ميسي وطاف بها عبر أرجاء ملعب “لوسيل”، قبل أن ينشر المُكلّفون بِإدارة صفحته في موقع “إنستغرام” الصورة.

وأضافت أن ميسي انتظر بعد ذلك، حتى منحته “الفيفا” كأس العالم “الأصلية”.

وتُظهر هذه الحادثة نوعية الجماهير التي ترتاد مواقع التواصل، وتصطفّ في طابور طويل جدّا للتفاعل مع صاحب المنشور وليس المنشور، بِأسلوب يكاد يغيب فيه العقل.