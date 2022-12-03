ميسي على موعد مع المباراة رقم 1000 في مشواره

سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سهرة السبت على موعد مع مباراته رقم 1000 في مشواره الكروي.

ويلعب ليونيل ميسي مباراته الألف في مسيرته، عندما تواجه الأرجنتين أستراليا، لحساب الدور الـ16 من مونديال قطر .

وتعد مباراة “التانغو” أمام أستراليا، المباراة رقم 169 لميسي مع منتخب بلاده، وتضاف إليها 778 مباراة لعبها لناديه السابق، برشلونة، و53 مباراة لعبها لناديه الحالي، باريس سان جيرمان.

ويتطلع ميسي إلى بلوغ المباراة رقم ألف، بأفضل صورة ممكنة، وهي الفوز على أستراليا والتأهل إلى الدور المقبل.

وسجل ميسي 8 أهداف في بطولات كأس العالم، كانت جميعها في مباريات الدور الأول فلم يسبق له أن هز الشباك في الأدوار الإقصائية.

وبدأ ميسي مسيرته الاحترافية في 16 أكتوبر 2004 عندما شارك كبديل في مباراة فريقه السابق برشلونة أمام إسبانيول بالدوري الإسباني، وكان ميسي وقتها في السابعة عشرة من عمره.