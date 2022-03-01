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رياضة

ميسي غاضب من الإعلام الفرنسي

سليم.ع
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ميسي غاضب من الإعلام الفرنسي

أكدت تقارير إعلامية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، غير راض على طريقة تعامل الإعلام الفرنسي معه..
وأكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن ميسي مستاء من تعرضه لانتقادات قاسية من الإعلام الفرنسي، كما أشارت إلى أن استياء ميسي من الإعلام بات موضوعا للنقاش في غرفة ملابس النادي الباريسي.
وأضافت ذات الصحيفة أن ميسي عبّر لمديري باريس سان جيرمان، استغرابه من أسلوب تعامل الصحافة معه.
وقالت “لو باريزيان” أن ميسي كان يتوقع المزيد من التساهل معه من قبل وسائل الإعلام، خلال فترة تكيفه مع ناديه الجديد، خاصة وأنه يدرك أنه ليس في أفضل حالاته .

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