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رياضة

ميسي قلق لِهذا السبب

الشروق الرياضي
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ميسي قلق لِهذا السبب
ليونيل ميسي في مؤتمر صحفي بِقطر (صورة اتحاد الكرة الأرجنتيني).

يشعر نجم منتخب الأرجنتين لِكرة القدم ليونيل ميسي بِنوع من القلق، عشية أوّل مباراة في كأس العالم 2022 بِقطر.

وتستهلّ الأرجنتين منافسة المونديال صباح هذا الثلاثاء، لمّا يُواجه القائد ميسي وزملاؤه نظراءهم من منتخب السعودية. في فوج يضمّ أيضا فريقَي المكسيك وبولونيا.

وقال المهاجم ميسي في مؤتمر صحفي عقده بِقطر، الإثنين: “في تحضيراتي، لم أفعل أيّ شيء مُميّز، لقد اعتنيت بِنفسي كما فعلت طوال مسيرتي. ربما تكون هذه فرصتي الأخيرة لِتحقيق الحلم الذي نُريده جميعا: الفوز بِكأس العالم”.

ويُلمّح ميسي (35 سنة) إلى إمكانية خوضه بِقطر آخر تظاهرة مونديالية، وإلى أن إحراز كأس العالم – اللّقب الغائب عن رفوف خزانته – يبقى هاجسا يُقلقه.

وقبل نسخة قطر 2022، شارك ليونيل ميسي في صفوف منتخب الأرجنتين 4 مرّات في منافسة كأس العالم. فبلغ ربع نهائي طبعتَي 2006 و2010، ونهائي دورة 2014، و ثمن نهائي استحقاق 2018.

وظلّ ليونيل ميسي لِفترة طويلة “يُضَايَقُ” بِضرورة إحراز لقب كأس العالم، حتى يبلغ (أو يتجاوز) درجة مُواطنه الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، الذي فارق الحياة في الـ 25 من نوفمبر 2020.

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