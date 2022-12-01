ميسي: “لست مضطرا للاعتذار من المكسيك”

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنه غير مطالب بالاعتذار، بعد واقعة ركله لقميص منتخب المكسيك، في غرف تغيير الملابس.

وقال ميسي، خلال تصريحات لشبكة “tycsports” الأرجنتينية: “ما حدث كان سوء فهم، ومن يعرفني يعرف أنني لا أقلل من احترامي لأحد”.

وأضاف: “لست مضطرا للاعتذار، لأنني لم أقلل من احترامي لشعب المكسيك ولا الفريق ولا أي شخص آخر”.

وخلال احتفال نجوم الأرجنتين بالفوز على المكسيك داخل غرف تغيير الملابس، ظهر ميسي وهو يركل قميص المكسيك بقدمه، في مشهد اعتبره البعض إهانة لمنتخب المكسيك.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز على بولندا بثنائية نظيفة مساء الأربعاء، رغم تضييعه لركلة جزاء.

ويواجه منتخب “التانغو” ، المنتخب الأسترالي في دور الـ16 السبت المقبل.