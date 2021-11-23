ميسي: مزاملة راموس غريبة.. لكنه شخص رائع

تحدث ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن طبيعة علاقته بزميله سيرجيو راموس، بعد سنوات عديدة من التنافس في الليغا مع برشلونة وريال مدريد.

وقال ميسي، في حوار أجراه مع صحيفة “ماركا” الإسبانية: “الآن لا يوجد شيء، لكن في البداية كان الأمر غريبًا بعد سنوات عديدة من التنافس، ولكوننا قائدين لبرشلونة ومدريد، وبعد لعب العديد من مباريات الكلاسيكو والعديد من المعارك التي خضناها على أرض الملعب”.

وأضاف ميسي: “لكن كل ما حدث هناك بقي في الملعب فقط، ولطالما احترمنا بعضنا البعض كثيرًا، بغض النظر عن مدى كوننا منافسين عظيمين في مباريات الكلاسيكو”.

وتابع البرغوث: “وجود راموس كزميل لي أمر مذهل. خطوة بخطوة سينضم إلينا ونأمل أن يلعب في أسرع وقت ممكن، لأنه سيكون لاعبًا أساسيًا وسيقاتل من أجل تسجيل الأهداف”.

واختتم النجم الأرجنتيني: “لقد كنت أعرف راموس بالفعل.. صحيح أننا لم نجر أي محادثات كبيرة لكننا تنافسنا في الليغا لعدة سنوات وتحدثنا أكثر من مرة. كانت لدي فكرة عنه لأنني لعبت مع زملاء سابقين له في المنتخب الأسباني، لذا كنت أعرفه مسبقا والآن بما أن لدينا علاقة أكبر هنا في باريس. رأيت أنه شخص رائع”.