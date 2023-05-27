-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم عبر 16 ولاية
رياضة

ميسي منتظر في ملعب كامب نو الأربعاء المقبل

عمر سلامي
  • 319
  • 0
ميسي منتظر في ملعب كامب نو الأربعاء المقبل
أرشيف
ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجهت له الدعوة لحضور حفل وداع بوسكيتس والمدافع جوردي ألبا، في ملعب كامب نو. 

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن نادي برشلونة وجه دعوة لنجمه السابق من أجل المشاركة في حفل وداع قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس ومدافعه المخضرم جوردي ألبا.

وأضافت الصحيفة أن النادي سيقيم حفل وداع بوسكيتس الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو، وفي اليوم الموالي سيقيم حفلا آخر لوداع آلبا، مشيرة إلى أن ميسي دعي لهذين الحدثين، لكن حتى الآن لا يوجد أي تأكيد لحضوره.

وكان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا أعلن، أن النادي سيبذل قصارى جهده” لإعادة نجمه التاريخي ميسي، هذا الصيف.

ومن المقرر أن يغادر ميسي باريس سان جرمان الفرنسي في الصيف ويأمل برشلونة في استعادة هدافه التاريخي، على الرغم من الاهتمام القوي من المملكة العربية السعودية.

مقالات ذات صلة
الجزائر ضيّعت أربعة نهائيات إفريقية للأندية في نصف قرن

الجزائر ضيّعت أربعة نهائيات إفريقية للأندية في نصف قرن

ملعب فخم وعصري بِبجاية

ملعب فخم وعصري بِبجاية

تانزانيا من أغنى عشر دول في قارة إفريقيا

تانزانيا من أغنى عشر دول في قارة إفريقيا

 رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية تستقيل قبل أولمبياد باريس 2024

 رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية تستقيل قبل أولمبياد باريس 2024

محاكمة مُؤثّرة اجتماعية تتحرّش وتُضايق لاعبي “البريمرليغ”

محاكمة مُؤثّرة اجتماعية تتحرّش وتُضايق لاعبي “البريمرليغ”

حديث عن اقتراب موعد التحاق هذا اللاعب المُغترب بـ “الخضر”

حديث عن اقتراب موعد التحاق هذا اللاعب المُغترب بـ “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد