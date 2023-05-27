ميسي منتظر في ملعب كامب نو الأربعاء المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجهت له الدعوة لحضور حفل وداع بوسكيتس والمدافع جوردي ألبا، في ملعب كامب نو.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن نادي برشلونة وجه دعوة لنجمه السابق من أجل المشاركة في حفل وداع قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس ومدافعه المخضرم جوردي ألبا.

وأضافت الصحيفة أن النادي سيقيم حفل وداع بوسكيتس الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو، وفي اليوم الموالي سيقيم حفلا آخر لوداع آلبا، مشيرة إلى أن ميسي دعي لهذين الحدثين، لكن حتى الآن لا يوجد أي تأكيد لحضوره.

Messi, invitado a los actos de despedida de Busquets y Alba https://t.co/V9p4aSuytO — daniel campos longarela (@dacalongarela) May 26, 2023

وكان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا أعلن، أن النادي سيبذل قصارى جهده” لإعادة نجمه التاريخي ميسي، هذا الصيف.

ومن المقرر أن يغادر ميسي باريس سان جرمان الفرنسي في الصيف ويأمل برشلونة في استعادة هدافه التاريخي، على الرغم من الاهتمام القوي من المملكة العربية السعودية.