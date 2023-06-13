-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار غزيرة وبرد عبر 16 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء
رياضة

ميسي.. مونديال 2026 وفحوى العقد الجديد

الشروق الرياضي
  • 117
  • 0
ميسي.. مونديال 2026 وفحوى العقد الجديد
الأرشيف

كشف قائد منتخب الأرجنتين بطل العالم ليونيل ميسي عن قراره، بِخصوص المشاركة من عدمها في مونديال 2026.

وخاض المهاجم ميسي (36 سنة) خمس كؤوس عالمية، انطلاقا من نسخة ألمانيا 2006. كانت أفضل نتائجها في طبعة 2022 لمّا تذوّق حلاوة التتويج.

وقال ميسي: “كما قلته سابقا، لا أعتقد أنّني سأُشارك في مونديال 2026. رأيي لم يتغيّر. سأستمتع بِمشاهدة المنافسة عن بعد”.

ونشرت تصريحات “البرغوث” المنصّة المحلّية “آل أباوت أرجنتينا”، الثلاثاء.

في سياق آخر، سيقبض ميسي أجرة سنوية قيمتها 27.8 مليون أورو، نظير إمضاء عقد مدّته 3 مواسم يُمثّل بِموجبه ألوان نادي إنتر ميامي الأمريكي، دون احتساب المنح وامتيازات أُخرى. فضلا عن ذلك، واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الثلاثاء، اتّفق ميسي مع إدارة فريق إنتر ميامي، على استفادته من حصّة تُقدّر بِنسبة 20 إلى 25% من أسهم النادي الأمريكي.

مقالات ذات صلة
كلام “غير جميل” من رئيس نادي براست تُجاه بلايلي وسليماني

كلام “غير جميل” من رئيس نادي براست تُجاه بلايلي وسليماني

هذا هو برنامج اليوم الثاني من تربص “الخضر”

هذا هو برنامج اليوم الثاني من تربص “الخضر”

أوروغواي تفوز على إيطاليا وتتوج بكأس العالم للشباب

أوروغواي تفوز على إيطاليا وتتوج بكأس العالم للشباب

لكحل يُفسّر وجهته وبلماضي غير راضٍ

لكحل يُفسّر وجهته وبلماضي غير راضٍ

سوداني يعود إلى أحضان الكرة “اليوغسلافية”

سوداني يعود إلى أحضان الكرة “اليوغسلافية”

كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسه في ربع النهائي

كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسه في ربع النهائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد