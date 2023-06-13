ميسي.. مونديال 2026 وفحوى العقد الجديد

كشف قائد منتخب الأرجنتين بطل العالم ليونيل ميسي عن قراره، بِخصوص المشاركة من عدمها في مونديال 2026.

وخاض المهاجم ميسي (36 سنة) خمس كؤوس عالمية، انطلاقا من نسخة ألمانيا 2006. كانت أفضل نتائجها في طبعة 2022 لمّا تذوّق حلاوة التتويج.

وقال ميسي: “كما قلته سابقا، لا أعتقد أنّني سأُشارك في مونديال 2026. رأيي لم يتغيّر. سأستمتع بِمشاهدة المنافسة عن بعد”.

ونشرت تصريحات “البرغوث” المنصّة المحلّية “آل أباوت أرجنتينا”، الثلاثاء.

في سياق آخر، سيقبض ميسي أجرة سنوية قيمتها 27.8 مليون أورو، نظير إمضاء عقد مدّته 3 مواسم يُمثّل بِموجبه ألوان نادي إنتر ميامي الأمريكي، دون احتساب المنح وامتيازات أُخرى. فضلا عن ذلك، واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الثلاثاء، اتّفق ميسي مع إدارة فريق إنتر ميامي، على استفادته من حصّة تُقدّر بِنسبة 20 إلى 25% من أسهم النادي الأمريكي.