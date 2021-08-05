ميسي وبرشلونة.. الوداع!

أعلنت إدارة نادي برشلونة الإسباني مساء الخميس، عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واستهلّ المهاجم ميسي (34 سنة) المشوار مع فريق برشلونة للأكابر في فيفري من عام 2004، بِعقدّ جُدّد أكثر من مرّة وانقضت مدّته في الـ 30 من جوان الماضي.

وفسّرت إدارة نادي برشلونة الإسباني سبب عدم تمكّنها من إقناع ميسي بِالبقاء، بـ “العراقيل الاقتصادية والإدارية”. وأضافت أنها تشكر النجم الأرجنتيني عن كلّ ما قدّمه لـ “البلاوغرانا”، وتمنّت له التوفيق في بقية مساره الكروي وأيضا حياته الاجتماعية.

ولم تستطع إدارة فريق برشلونة توفير الأجرة الضّخمة لِليونيل ميسي، بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”، وتضرّر خزينة النادي. وأيضا لِرفض عديد اللاعبين تخفيض رواتبهم، حتى تُغطَّى نفقات تمديد عقد ميسي.

وكانت إدارة نادي برشلونة تدفع لِميسي أجرة شهرية ضخمة جدا قيمتها 8.3 ملايين أورو، وهي الأعلى من نوعها مقارنة بِبقية نجوم كرة القدم عبر أرجاء المعمورة.

ومباشرة بعد هذا القرار، بدأت الصحافة الغربية في تكهّناتها بِشأن الوجهة المستقبلية لِميسي، فتردّدت أسماء أندية أوروبية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي. في انتظار أن يكشف “البرغوث” لاحقا عن الفريق الذي ينتقل إليه.