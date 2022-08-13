ميسي ورونالدو.. على أنغام “سيمفونية الخريف”!

فقد النّجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستاينو رونالدو كثيرا من ألقَيهما، ويتّجهان نحو مغادرة ساحة كبار اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وكان اسم ميسي (35 سنة) قد اختفى، الجمعة، من لائحة المُرشّحين لِنيل الجائزة الشهيرة “الكرة الذهبية” التي تمنحها مجلّة “فرانس فوتبال”. وهو أمر لم يشهده “البرغوث” منذ عام 2006، تاريخ أوّل تدوين له في سجّل المُتنافسين على هذه المكافأة.

ولعب ميسي مساء السبت مباراة فريقه باريس سان جيرمان والضيف نادي مونبلييه، في إطار منافسة البطولة الفرنسية، ولم يستطع هزّ الشّباك، رغم تسجيل زملائه خمسة أهداف.

ورغم أن البطولة الفرنسية ضعيفة مقارنة بِالدوريات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية، إلّا أن ميسي لم يتمكّن من التسجيل سوى 6 مرّات، لِمصلحة “البي آس جي” في الموسم الماضي. وهو الذي كان يُعادل هذا الرّقم أو يتجاوزه بعد خوض مقابلتَين فقط أو ثلاث، وفي بطولة أصعب من طراز “اللّيغا”.

أمّا غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو (37 سنة)، فهو يمرّ بِأسوأ فترة في مشواره الكروي. بِدليل أن ابن جزيرة ماديرا البرتغالية صار يبحث هذه الأيّام عن نادٍ يُمثّل ألوانه، بِلا طائل. وهو الذي كانت كل الفرق الأوروبية الكبيرة تحلم بِانتدابه.

وخاض رونالدو مساء السبت كامل أطوار مباراة فريقه مانشستر يونايتد والمضيف برينتفورد، لكنه عجز عن تقديم ولو جزء بسيط من المستوى الفني الراقي الذي عُرف به، وساهم في خسارة كبيرة لِناديه بِرباعية نظيفة، وليتها كانت أمام مُنافس من الوزن الثقيل على غرار مانشستر سيتي أو ليفربول أو تشيلسي أو أرسنال، بل أمام فريق لم يسبق له إحراز لقب “البريمرليغ” ولا حتى كأس إنجلترا أو كأس الرابطة المحلّية!

وربّما ستكون منافسة كأس العالم بِقطر في نوفمبر وديسمبر المقبلَين، آخر مشهد لِميسي ورونالدو، قبل إسدال الستار وإطفاء الأنوار.

والظاهر أن شمس ميسي ورونالدو بدأت تميل إلى الغروب، مثلما أفلت كواكب كروية قبلهما، على غرار بيليه وفرانتس بيكنباور ويوهان كرويف وميشال بلاتيني ودييغو مارادونا وروبيرتو باجيو وروماريو وهريستو ستويشكوف وزين الدين زيدان ورونالدو (البرازيلي) ورونالدينيو وأليساندرو دل بييرو…