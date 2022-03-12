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الجزائر

ميسي ورونالدو يتصدران قائمة “الهاتريك” في دوري أبطال أوروبا

سليم.ع
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ميسي ورونالدو يتصدران قائمة “الهاتريك” في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن أكثر اللاعبين تسجيلا لـ “هاتريك” في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث يعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الأكثر تسجيلا لـ”الثلاثيات” في تاريخ المسابقة..
وتصدر القائمة، النجمان الكبيران ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بـ8 “ثلاثيات” خلال مسيرتهما في مسابقة دوري الأبطال.

وحلّ ليفاندوفسكي في المركز الثالث بـ5 ثلاثيات ، بعد “الهاتريك” الأخير الذي سجله في شباك ريد بول سالزبورغ، الثلاثاء الماضي.
وجاء خلف ليفاندوفسكي، كل من بن زيمة والنجم البرازيلي نيمار بـ3 “ثلاثيات” سجلاها في دوري الأبطال.
وكان كريم بن زيمة قد وقع “الهاتريك” الثالث له الأربعاء الماضي، في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي.

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