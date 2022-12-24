ميسي ومبابي وبن زيمة على رأس التشكيل المثالي لعام 2022
كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن التشكيلة المثالية لعام 2022 ، والتي عرفت تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى الفرنسيين كريم بن زيمة وكليان مبابي.
وضمت التشكيلة المثالية، حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، فيما تشكل خط الدفاع من لاعب ميلان ثيو هيرنانديز والكرواتي يوشكو غفارديول و لاعب ليفربول فرجيل فان دايك ولاعب مانشستر سيتي كايل ووكر.
Équipe type monde 2022 : des Bleus et des Rois
Le Real Madrid, champion d’Europe en mai, place quatre joueurs dans une équipe de l’année menée par un duo d’attaque tricolore, Karim Benzema et Kylian Mbappé https://t.co/YBbY4oNoOL pic.twitter.com/JL7HbbteUJ
— L’ÉQUIPE (@lequipe) December 24, 2022
واختارت “ليكيب” في خط الوسط، لاعب مانشستر سيتي البلجيكي دي بروين، ولاعب مانشستر يونايتد، كاسيميرو، إلى جانب لاعب ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتشكل خط الهجوم من الثنائي الفرنسي، كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وكريم بن زيمة لاعب ريال مدريد.