-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

 ميسي ومبابي وبن زيمة على رأس التشكيل المثالي لعام 2022

عمر سلامي
  • 151
  • 0
 ميسي ومبابي وبن زيمة على رأس التشكيل المثالي لعام 2022
ح.م
ليونيل ميسي رفقة كليان مبابي

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن التشكيلة المثالية لعام 2022 ، والتي عرفت تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى الفرنسيين كريم بن زيمة وكليان مبابي.

وضمت التشكيلة المثالية، حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، فيما تشكل خط الدفاع من لاعب ميلان ثيو هيرنانديز والكرواتي يوشكو غفارديول و لاعب ليفربول فرجيل فان دايك ولاعب مانشستر سيتي كايل ووكر.

واختارت “ليكيب” في خط الوسط، لاعب مانشستر سيتي البلجيكي دي بروين، ولاعب مانشستر يونايتد، كاسيميرو، إلى جانب لاعب ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتشكل خط الهجوم من الثنائي الفرنسي، كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وكريم بن زيمة لاعب ريال مدريد.

مقالات ذات صلة
اتحاد الكرة وشبيبة الساورة يتعاطفان مع الإعلامي “حمزة بركاوي”

اتحاد الكرة وشبيبة الساورة يتعاطفان مع الإعلامي “حمزة بركاوي”

جزائريان في قائمة حكّام “شان” 2023

جزائريان في قائمة حكّام “شان” 2023

حارس الكاميرون يعتزل اللّعب الدولي بعد خلافات حادّة مع مدربه

حارس الكاميرون يعتزل اللّعب الدولي بعد خلافات حادّة مع مدربه

الحالة الصحّية لِأسطورة الكرة البرازيلية “بيليه” تدهورت

الحالة الصحّية لِأسطورة الكرة البرازيلية “بيليه” تدهورت

بن سبعيني يبتعد عن المنافسات الرّسمية لِفترة تقترب من الشهرَين

بن سبعيني يبتعد عن المنافسات الرّسمية لِفترة تقترب من الشهرَين

لِهذه الأسباب صار اللاعبون يُؤخّرون قرار الاعتزال

لِهذه الأسباب صار اللاعبون يُؤخّرون قرار الاعتزال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد