 ميسي ومبابي وبن زيمة على رأس التشكيل المثالي لعام 2022

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن التشكيلة المثالية لعام 2022 ، والتي عرفت تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى الفرنسيين كريم بن زيمة وكليان مبابي.

وضمت التشكيلة المثالية، حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، فيما تشكل خط الدفاع من لاعب ميلان ثيو هيرنانديز والكرواتي يوشكو غفارديول و لاعب ليفربول فرجيل فان دايك ولاعب مانشستر سيتي كايل ووكر.

واختارت “ليكيب” في خط الوسط، لاعب مانشستر سيتي البلجيكي دي بروين، ولاعب مانشستر يونايتد، كاسيميرو، إلى جانب لاعب ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتشكل خط الهجوم من الثنائي الفرنسي، كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وكريم بن زيمة لاعب ريال مدريد.