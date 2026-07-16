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رياضة

ميسي و يامال.. من صورة مع رضيع في حدث خيري إلى مواجهة نارية في نهائي المونديال

عمر سلامي
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ميسي و يامال.. من صورة مع رضيع في حدث خيري إلى مواجهة نارية في نهائي المونديال

بعد تأهل الأرجنتين لمواجهة المنتخب الإسباني، عادت صورة عمرها 19 سنة إلى الواجهة.

وانتشرت صورة للنجم ليونيل ميسي وهو “يحمم” طفلاً رضيعا عام 2007 وقيل إنها تعود للامين يامال نجم إسبانيا الحالي، ليؤكد والد يامال صحتها.

والتقطت الصورة في حدث خيري أقامه نادي برشلونة لفائدة الأطفال.

وقال المصور جوان مونفورت الذي التقط الصورة أن ميسي كان مرتبكاً لم يعرف التعامل مع الرضيع لامين يامال، قبل أن تتدخل شيلا إيبانا والدة الأخير لتساعده على تحميم الطفل.

ولم يصدق العالم حقيقة الصورة، حتى نشرها منير نصراوي والد اللاعب عبر “إنستغرام” وكتب: بداية أسطورتين.

وبعد عقدين من الزمن شاء القدر أن تجمع المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بين نجم الأرجنتين ميسي، ويامال الذي أصبح نجم نادي برشلونة والمنتخب الإسباني.

ويلعب نهائي المونديال، هذا الأحد، بين الارجنتين وإسبانيا، بداية من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

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