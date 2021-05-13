ميسي يبحث عن مسكن جديد في هذه المدينة

مُؤشّر على اقتراب رحيله عن برشلونة

تنقضي مدّة عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة الإسباني، في الـ 30 من شهر جوان المقبل.

وكان المهاجم ليونيل ميسي (33 سنة) قد استهلّ مشواره الكروي الاحترافي مع نادي “البلاوغرانا”، مطلع عام 2004.

وبدأ ميسي في البحث عن مسكن جديد بِالعاصمة الفرنسية، ما يعني أنه يُخطّط للانتقال هذه الصائفة إلى فريق باريس سان جيرمان.

وتهافتت الوكالات العقارية في باريس لِاقتراح مساكن فاخرة على الدولي الأرجنتيني، لكن “البرغوث” لم يُوافق على أيّ عرض قُدّم له بِهذا الشأن. يقول موقع “لو 10 سبور” الفرنسي في تقرير له نشره، الخميس. الذي أضاف أن وكالة عقارية جديدة بِباريس، وعدت ميسي بِإيجاد مسكن مناسب له.

ويبلغ الدخل السنوي لِميسي قيمة 104 مليون دولار، مصدرها أجرته في نادي برشلونة الإسباني، والمنح، وعائدات الإشهار، والنشاط التجاري. كما جاء في أحدث تقرير للمجلة الاقتصادية الأمريكية الشهيرة “فوربس”.

هذا وذكرت آخر التقارير الصحفية البريطانية، أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بِصدد التفاوض للانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني. ذلك أن مدّة العقد الذي يربطه بِفريق مانشستر سيتي الإنجليزي تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.

ويعلم أغويرو (32 سنة) جيّدا أن اللّعب في برشلونة بِوجود ميسي، معناه الاكتفاء بِالدور الثانوي، مثلما كان الشأن مع زلاتان إبراهيموفيتش وأنطوان غريزمان وغيرهما. وبِالتالي فإن تفاوض الـ “كون” مع مسؤولي نادي برشلونة مُؤشّر آخر على اقتراب رحيل ميسي. في انتظار عامل الزمن الذي سيُؤكّد هذا الأمر أو ينفيه، ذلك أن فرقا عملاقة مثل مانشستر سيتي الإنجليزي والإنتر الإيطالي يرغبان بِدورهما في انتداب ميسي. مثلما هو الشأن لِنادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه ويرأسه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.