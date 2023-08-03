ميسي يتفوق على رونالدو في موسوعة غينيس

كشفت إحصائية تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأميركي على كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وأوضحت الموسوعة العالمية غينيس للأرقام القياسية، أن ميسي هو أكثر لاعب كرة قدم في الوقت الحالي حقق أرقاما قياسية عبر تسجيله 41 رقما، متقدما على كريستيانو رونالدو برقم قياسي واحد.

For now, Messi is clear of Ronaldo 👀 Lionel Messi has 41 @GWR titles whereas Cristiano Ronaldo has 40… pic.twitter.com/rrXt10puFF — Guinness World Records (@GWR) August 1, 2023

ويتفوق ميسي على رونالدو في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي حصدها الأرجنتيني 7 مرات، مقابل 5 لكريستيانو.

وتُوج ميسي مؤخرا مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، ليضم “البرغوث” لقب المونديال إلى كأس كوبا أميركا وبطولة “فيناليسما” (السوبر الأوروبي اللاتيني) في مسيرته الدولية مع الأرجنتين.

وخلال مونديال قطر، حقق ميسي جائزة أفضل لاعب في المباراة 5 مرات، ليرفع عدد جوائزه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم إلى 11، وهو رقم قياسي أيضا.

كما يعد ميسي أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا، حيث فعل ذلك في 3 أأفريل 2012، وهو في عمر 24 عاما، كما يحمل الأرجنتيني الرقم القياسي في عدد مرات الظهور على أغلفة ألعاب الفيديو بواقع 10 مرات.

من جهته كريستيانو فأبرزأرقامه القياسية، اعتباره الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 140 هدفا، كما يتربع على عرش لاعبي العالم في عدد المباريات الدولية إذ لعب 200 مباراة مع منتخب البرتغال، سجل خلالها 123 هدفا وهو رقم قياسي قابل للزيادة.

ويتواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في المركز الثالث، ولكنه بعيد جدا عن ميسي وكريستيانو، وفي جعبته 9 أرقام قياسية، أهمها أسرع لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة، وأسرع لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة، وأكثر لاعب بديل سجل أهدافا.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي في المركز الرابع بامتلاكه 5 أرقام قياسية، من بينها أنه أصغر لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الفرنسي، فيما يتواجد البرازيلي نيمار في المركز الخامس بـ 4 أرقام قياسية.