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رياضة

ميسي يتّخذ قرارا هامّا

الشروق الرياضي
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ميسي يتّخذ قرارا هامّا
ح.م
نهاية ميسي دوليا اقتربت.

اتّخذ النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قرارا هامّا.

ويبلغ ليونيل ميسي من العمر 35 سنة، ويُمارس كرة القدم الاحترافية على مستوى الأندية منذ أكثر من 18 عاما.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات للمنصّة الأرجنتينية “ستار+”، الخميس: “نعم.. سيكون مونديال قطر 2022 آخر ظهور لي في منافسة كأس العالم. أشعر أنّني جيّد بدنيا. قمت بِتدريبات مناسبة جدا هذا العام عكس السنة الماضية. أنا أعُدّ الأيّام حتى ينطلق المونديال”.

ويلعب القائد ميسي ومنتخبه الأرجنتيني منافسة كأس العالم التي تنطلق في الـ 20 من نوفمبر المقبل، ضمن فوج يضمّ فرق المكسيك وبولونيا والسعودية.

وسبق لِلمهاجم ليونيل ميسي خوض أربع نسخ من منافسة المونديال، وذلك منذ طبعة ألمانيا 2006. وكان استحقاق البرازيل 2014 أفضل مشاركة له، بعد بلوغ منتخب الأرجنتين الدور النهائي.

ويبقى التتويج بِكأس العالم أسمى طموحات ليونيل ميسي، واللّقب الغائب عن رفوف خزانته. بعد إحراز كأس أمريكا الجنوبية في الصيف الماضي، وعديد الألقاب والكؤوس على مستوى الأندية.

وعمّا إذا كان سيتحوّل إلى نشاط التدريب بعد اعتزال كرة القدم، قال ليونيل ميسي إنه يُفضّل منصب مدير رياضي (مناجير). لكنه استطرد، وقال إن زين الدين زيدان بِدوره استبعد فكرة التدريب عن مُفكّرته، قبل أن يقتحم الغمار الفني، ويحصد عديد التتويجات.

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