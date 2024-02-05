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رياضة

ميسي يثير غضب جماهير هونغ كونغ

عمر سلامي
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ميسي يثير غضب جماهير هونغ كونغ
ح.م
ليونيل ميسي

أثار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة الاستعراضية لفريقه إنتر ميامي أمام نجوم دوري هونغ كونغ، غضب الجماهير.

ولم يشارك ميسي في المباراة بسبب معاناته من تمزق عضلي في الفخذ، ويقي على مقاعد البدلاء، خلال المواجهة التي انتهت بفوز فريقه إنتر ميامي على نجوم دوري هونغ كونغ، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأثار غياب ميسي غضب 38323 متفرجا دفعوا ما يزيد 125 دولارا أميركيا لرؤية ميسي على أرضية الملعب.

كما طالت الصافرات أيضا مالك النادي الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكام، وطالبت الجماهير باسترجاع أموالها التي دفعتها من أجل مشاهدة ميسي في المباراة.

وقال كيفن يونغ، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في مؤتمر صحافي إنه من شروط التمويل الأساسية مشاركة ميسي لـ45 دقيقة على الأقل في المباراة مع مراعاة اعتبارات اللياقة البدنية والسلامة.

ونشرت حكومة هونغ كونغ بيانين متتاليين مساء الأحد إذ قالت إنها “تشعر بخيبة أمل شديدة”، محذّرةً بسحب 2.05 مليون دولار كتمويل من الشركة المنظّمة “تاتلر آسيا”، وهي مجلة بريطانية متخصصة بالموضة وأسلوب الحياة.

وقال يونغ، الذي تابع المباراة في الملعب إلى جانب مسؤولين آخرين، إن الحكومة تواصلت أكثر من مرة مع الشركة المنظّمة بعد عدم ظهور ميسي في الشوط الثاني.

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