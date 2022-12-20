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ميسي يحقّق رقما تاريخيا في انستاغرام.. وزوكربرغ يعلّق!

الشروق أونلاين
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ميسي يحقّق رقما تاريخيا في انستاغرام.. وزوكربرغ يعلّق!
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ليونيل ميسي والصورة الأكثر شعبية في تاريخ انستاغرام

أصبحت الصورة التي نشرها قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، على موقع انستاغرام للتواصل الاجتماعي، وهو يرفع كأس العالم، الصورة الأكثر تفاعلا في تاريخ المنصة.

وحصلت صورة ميسي المنشورة بعد ختام المقابلة النهائية في مونديال قطر 2022، بفوز الأرجنتين على فرنسا، على أكثر من 63 مليون إعجابا، وما يفوق 1.7 مليون تعليقا.

الصورة الأكثر تفاعلا في تاريخ انستاغرام

وفي منشور على فيسبوك مساء الثلاثاء، قال مارك زوكربرغ، وهو مؤسس شركة “ميتا” التي تملك انستاغرام، إن “صورة ميسي في كأس العالم، هي الأكثر شعبية في تاريخ انستاغرام”.

كما أشار زوكربرغ إلى تبادل مستخدمي تطبيق واتساب للمراسلات الفورية، لـ 25 مليون رسالة، بالتزامن مع النهائي. وهو رقم تاريخي أيضا.

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