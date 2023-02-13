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رياضة

ميسي يدعم المتضررين من زلزال تركيا وسوريا

عمر سلامي
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ميسي يدعم المتضررين من زلزال تركيا وسوريا
ح.م
ليونيل ميسي

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ن دعمه للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي في “انستغرام”، صورة لطفلة تم إنقاذها من تحت الأنقاض، يحملها أحد الرجال.

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Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

وكتب ميسي، عبر صفحته الرسمية: “هذه أيام حزينة للغاية لآلاف الأطفال وعائلاتهم المتضررين من الزلازل المدمرة بتركيا وسوريا، قلبي معهم”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “تعمل منظمة (يونيسيف) من الصفر في المنطقة لحماية الفتيات والفتيان.. مساعدتكم قيمة للغاية”.

وحظيّ المنشور بتفاعل واسع من متابعي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، حيث نال أكثر من 1.5 مليون إعجاب بعد ساعة فقط من النشر.

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