ميسي يدعم المتضررين من زلزال تركيا وسوريا

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ن دعمه للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي في “انستغرام”، صورة لطفلة تم إنقاذها من تحت الأنقاض، يحملها أحد الرجال.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

وكتب ميسي، عبر صفحته الرسمية: “هذه أيام حزينة للغاية لآلاف الأطفال وعائلاتهم المتضررين من الزلازل المدمرة بتركيا وسوريا، قلبي معهم”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “تعمل منظمة (يونيسيف) من الصفر في المنطقة لحماية الفتيات والفتيان.. مساعدتكم قيمة للغاية”.

وحظيّ المنشور بتفاعل واسع من متابعي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، حيث نال أكثر من 1.5 مليون إعجاب بعد ساعة فقط من النشر.