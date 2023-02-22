ميسي يرد بـالمثل على رافائيل نادال

رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على مدح لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال له، بعد ترشح الثنائي للفوز بجوائز لوريوس للرياضة العالمية 2023.

وكتب ميسي عبر حسابه على انستغرام: “أن يقول رياضي بحجمك هذا الأمر عني، فهذا يتركني غير قادر على الحديث، أشكرك كثيرا، أنت أيضا تستحق كل شيء بالنظر إلى منافستك في كل مرة تدخل فيها أرض الملعب”.

وأضاف: “أنت بطل ولدينا الكثير من المنافسة هنا، حقا كل المرشحين يستحقون الجائزة هذا العام”.

وسبق وأن كتب نادال: “من دواعي شرفي أن يتم ترشحي مرة أخرى لجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام، ولكن هذه السنة دعونا نذهب مع ليونيل ميسي، فهو يستحقها”.

ويتنافس على جائزة لوريوس للرياضة العالمية 2023، كل من نادال وميسي، إضافة إلى كيليان مبابي وماكس فيرستابن وموندو دوبلانتيس وستيفين كوري.