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رياضة

ميسي يرد على تصريحات مبابي

عمر سلامي
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ميسي يرد على تصريحات مبابي
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ميسي ومبابي

علّق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على التصريحات التي أدلى بها قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي، عندما قارن بين مستوى التنافس في بطولة أوروبا وكأس العالم.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة “إي إس بي إن”: “حسنا، الجميع يعطي الأولوية لبطولته، من الواضح أن بطولة اليورو مهمة للغاية وتضم أفضل المنتخبات، لكنها لا تضم الأرجنتين بطلة العالم 3 مرات، ومنتخب البرازيل البطل 5 مرات، وكذلك الأوروغواي البطل مرتين”.

وأضاف: “بالطبع مباريات كأس العالم هي الأفضل على الإطلاق، لأنها تضم بشكل عام جميع أبطال العالم وأفضل المنتخبات، وهذا هو السبب وراء سعي الجميع للتتويج بالمونديال”.
وقال مبابي في تصريحات له قبل انطلاق كأس أمم أوروبا بألمانيا، إن بطولة “اليورو” أكثر صعوبة من كأس العالم.

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