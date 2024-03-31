ميسي يرشح 4 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية

رشح الأسطورة الأرجنتينية ونجم إنتر ميامي ليونيل ميسي 4 لاعبين لخلافته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية .

ولم تضم القائمة، النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، رغم تألقه اللافت مع ناديه ريال مدريد.

وحسب تصريحات نقلها موقع “بلانيت فوتبول” فإن ليونيل ميسي حدد 4 أسماء سيكون بمقدورها التنافس على جائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة.

واختار ميسي لاعب مانشستر سيتي النرويجي هالاند الذي احتل المركز الثاني خلفه العام الماضي.

وحلّ مبابي في المركز الثاني في قائمة ميسي وهو اللاعب الوحيد الذي لعب معه في باريس سان جيرمان.

الاسم الثالث هو النجم البرازيلي ولاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي أصبح أحد أفضل وأهم لاعبي الريال.

وتضمنت قائمة ميسي موهبة برشلونة الأمين جمال وقال بخصوصه: “أعتقد أيضا أن الأمين جمال، الذي لا يزال صغيرا جدا ويلعب الآن لبرشلونة، سيلعب دورا بارزا وسيقاتل من أجل الجائزة في المستقبل”.

وأحرز ميسي جائزة الكرة الذهبية الأخيرة متفوقا على نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند وهداف باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، ويحمل النجم الأرجنتيني الرقم القياسي في التتويج بالجائزة برصيد ثماني كرات ذهبية.