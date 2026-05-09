ميسي يرشّح هذه المنتخبات للفوز بكأس العالم 2026

رشح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة منتخبات للتتويج بكأس العالم 2026، كما أشاد بالتنافسية الكبيرة لمنتخبات أخرى.

وقال ميسي إن بعض المنتخبات تبدو في وضع أفضل من منتخب بلاده قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وفي مقابلة مع الإعلامي الأرجنتيني “بوليو ألفاريز”، نشرت عبر يوتيوب”، رشّح ميسي المنتخب الفرنسي، وقال إنه يمر بفترة جيدة، ويمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين على أعلى مستوى.

كما رشّح ميسي منتخبي إسبانيا والبرازيل للمنافسة بقوة على لقب كأس العالم 2026 .

ووصف قائد منتخب “التانغو”، البرتغال بالمنتخب شديد التنافسية، مؤكدا أن ألمانيا وإنجلترا يظلان دائمًا ضمن قائمة المنتخبات الخطيرة.

أما عن منتخب الأرجنتين، فقال ميسي: “منتخب الأرجنتين سيقاتل من أجل الفوز، وسيبذل كل شيء لتحقيق أهدافه، وذلك رغم غياب بعض اللاعبين للإصابة أو افتقاد البعض للإيقاع”.

وتتواجد الأرجنتين في المجموعة العاشرة في مونديال 2026، إلى جانب الجزائر والنمسا والأردن.