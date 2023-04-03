ميسي يرفض اللعب في السعودية أو أمريكا لهذا السبب

أكدت تقارير إعلامية أرجنتينية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يريد البقاء في القارة الأوروبية، واللعب في المستوى العالي.

وقالت شبكة “tntsports ” الأرجنتينية أن ليونيل ميسي يفكر فقط في خوض تحد جديد، لكن ذلك لن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا حتى في السعودية.

وأشارت الشبكة إلى أن تصريحات مسؤولي برشلونة الأخيرة، رافا يوستي، نائب الرئيس، وتشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، فتحت لميسي أبواب العودة للنادي “الكتالوني”.

وقالت “تي إن تي سبورت” الأرجنتينية إن الاهتمام بالحصول على خدمات ميسي جاء من السعودية ومن الدوري الأمريكي للمحترفين، خاصة من إنتر ميامي، الذي يسعى مالكه النجم ديفيد بيكهام بقوة للتعاقد مع “ليو”.

ووفقا صحفي الشبكة، أرتورو بوليان، فإن ميسي يريد البقاء في القارة الأوروبية العجوز، واللعب بمستوى تنافسي عال، لأنه ينوي المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأوضح أن ميسي يريد البقاء من أجل “إكمال التحديات الشخصية الأخرى”، دون توضيح ماهية هذه التحديات، وهو ما يجعل أمر انتقاله إلى أمريكا غير مرجح الآن.