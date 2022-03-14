ميسي يريد العودة إلى برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرغب في مغادرة نادي باريس سان جيرمان، و العودة إلى برشلونة الموسم المقبل..

وذكر برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني الشهير، أن اللاعب يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد تعرضه لصافرات استهجان من جمهور النادي، قبل وأثناء مباراة بوردو، الأحد، في الدوري الفرنسي.

وكان الصحفي الإسباني، جيرارد روميرو، قد أكد أن خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، اتصل بمسؤولي برشلونة في الأيام الأخيرة، واستفسر عن إمكانية عودة “ليو” إلى “كامب نو”.

ويرتبط ميسي مع باريس سان جيرمان بعقد حتى صيف 2023، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.