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رياضة

ميسي يستضيف أغويرو قبل نهائي مونديال قطر

عمر سلامي
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ميسي يستضيف أغويرو قبل نهائي مونديال قطر
ح.م
ليونيل ميسي وسيرجيو أغوبرو

يستضيف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صديقه المقرب سيرجيو أغويرو في غرفته، قبل مباراة فرنسا، المقررة الأحد، لحساب نهائي مونديال قطر.
وحسب تقرير موقع “GAOL”، “غول”، فإن أغويرو، الذي اعتزل كرة القدم العام الماضي، بسبب مشاكل مفاجئة في القلب، يتقاسم الغرفة مع ميسي حاليا، مما يرفع الروح المعنوية للنجم الذي يحمل آمال الأرجنتين في نهائي المونديال.

وظهر مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني سابقا في معسكر تدريب منتخب الأرجنتين، وسيبقى مع زملائه السابقين حتى انتهاء البطولة.

ووجه المنتخب الأرجنتيني الدعوة لأغويرو من أجل الإقامة مع بعثة المنتخب في الأيام الأخيرة قبل نهائي المونديال.

ويعتبر اللاعبون والجهاز الفني أن مهاجم مانشستر سيتي السابق يعد ضمن الفريق ويستحق أن يعش معهم الأجواء، وحضوره سيعطيهم دفعة مهمة معنوياً قبل اللقاء المرتقب.

ولعب أغويرو إلى جانب ميسي في المونديال أعوام 2010 و2014 و2018، لكنه اعتزل كرة القدم عام 2021 بعد أزمة قلبية داهمته في الملعب.

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