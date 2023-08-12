ميسي يسجل مجددا ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي لاكتساح مواطنه شارلوت برباعية دون رد، وبلوغ نصف نهائي كأس الدوريات.

وسجل ميسي الهدف الرابع في المباراة من مسافة قريبة، بعد تمريرة من المهاجم الإكوادوري ليوناردو كامبانا.

Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅ Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى ثمانية أهداف في خمس مباريات مع فريقه الجديد إنتر ميامي.

وسيلاقي إنتر ميامي في نصف النهائي، فيلادلفيا يونيون الفائز على ضيفه كيريتارو المكسيكي 2-1.