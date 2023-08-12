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رياضة

ميسي يسجل مجددا ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات

عمر سلامي
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ميسي يسجل مجددا ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات
ح.م
ليونيل ميسي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي لاكتساح مواطنه شارلوت برباعية دون رد، وبلوغ نصف نهائي كأس الدوريات.
وسجل ميسي الهدف الرابع في المباراة من مسافة قريبة، بعد تمريرة من المهاجم الإكوادوري ليوناردو كامبانا.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى ثمانية أهداف في خمس مباريات مع فريقه الجديد إنتر ميامي.

وسيلاقي إنتر ميامي في نصف النهائي، فيلادلفيا يونيون الفائز على ضيفه كيريتارو المكسيكي 2-1.

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