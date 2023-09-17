ميسي يعترف بِأنّه لا يستطيع مُقاومة حلاوة الكعك!

تحدّث نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن جوانب من حياته الاجتماعية بعيدا عن الحقل الرياضي.

ويبلغ ميسي من العمر 36 سنة، متزوّج وله 3 أطفال ذكور، أكبرهم بِعمر 11 سنة.

وقال ميسي إنّه دأب رفقة أفراد أسرته على تقليد داخل البيت، فحواه أنه لا يُمكن لِأحدهم أن يجلس فوق كرسي الآخر حول طاولة الطعام!

وعن الأطعمة التي يشتهي تناولها، عدّد قائد منتخب الأرجنتين أسماء الشواء، وطبق الميلانيزا (لحم العجل، ليمون..)، والمعكرونة، والشوكولاطة، ودولسي دي ليتشه (حلوى تقليدية في أمريكا اللاتينية)، والمثلّجات.

ووفقا لِأحدث تقرير نشره الموقع الأمريكي “أسنشلي سبورتس”، فإن ميسي يُبدي استسلاما لافتا أمام الحلويات، ولا تستطيع نفسُه مُقاومة كلّ ما يحمل مذاقا حلوا.

غير أن المصدر استطرد، وقال إن صاحب الرّقم القياسي لِجائزة “الكرة الذّهبية” بِسبعة ألقاب، بدأ في الآونة الأخيرة يُعدّل مزاجه، وذلك بِتناول مشروبات بِطعم مُرّ، دون توضيح السبب.

ويلجأ بطل العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين إلى أمرٍ آخر، فحواه نزع الحذاء والمشي بِقدمَين حافيتَين داخل بيته أو الفناء.

وفي سؤالٍ فضوليٍّ آخر عن مزيدٍ من سلوكاته الخاصّة، قال ليونيل ميسي إنه لا يُريد أن يُذيع للآخرين أكثر عن شخصيته، وأشار إلى أنه تصدر عنه تصرّفات قد تبدو غريبة، مُصرّا على عدم البوح بها.