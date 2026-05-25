-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ميسي يغادر أرضية الميدان مصابا قبل أسابيع من المونديال (فيديو)

عمر سلامي
  • 86
  • 0
ميسي يغادر أرضية الميدان مصابا قبل أسابيع من المونديال (فيديو)
ح.م
ليونيل ميسي

غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أرضية الميدان مصابا، في المرحلة الثانية من مباراة ناديه، إنتر ميامي أمام فيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي.

واستُبدل النجم الأرجنتيني في الدقيقة 73 إثر شعوره بآلام في ساقه اليسرى.

وكان ليونيل ميسي يسير بشكل طبيعي وهو يتجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، بعد خروجه من المباراة التي فاز بها ميامي 6-4.

ودون شك فإن ميسي فضل مغادرة أرضية الميدان بمجرد شعوره بآلام تجنبا لأي مضاعفات، خاصة أنه لا تفصلنا سوى أسابيع قليلة، عن انطلاق مونديال 2026.

وسيبدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الجزائر، يوم 17 جوان المقبل، بداية من الساعة الثانية فجرا، بتوقيت الجزائر.

مقالات ذات صلة
حديث الساعة

حديث الساعة

الأولوية للسكن والقدرة الشرائية للجزائريين.. ولا تبذير لأي دينار!

الأولوية للسكن والقدرة الشرائية للجزائريين.. ولا تبذير لأي دينار!

يرتدي قناع “ميكي ماوس” لسرقة كوابل الهاتف الثابت! (فيديو)

يرتدي قناع “ميكي ماوس” لسرقة كوابل الهاتف الثابت! (فيديو)

وزير الفلاحة يتفقّد تقدم برنامج كهربة محيطات الزراعات الاستراتيجية في الجنوب (صور)

وزير الفلاحة يتفقّد تقدم برنامج كهربة محيطات الزراعات الاستراتيجية في الجنوب (صور)

الكشف المجاني… مُبادرات صحية تقرب الوقاية من المواطن

الكشف المجاني… مُبادرات صحية تقرب الوقاية من المواطن

تنبيه جوي: رياح قوية تتجاوز 80 كم/سا على هذه الولايات

تنبيه جوي: رياح قوية تتجاوز 80 كم/سا على هذه الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد