ميسي يغادر أرضية الميدان مصابا قبل أسابيع من المونديال (فيديو)
غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أرضية الميدان مصابا، في المرحلة الثانية من مباراة ناديه، إنتر ميامي أمام فيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي.
واستُبدل النجم الأرجنتيني في الدقيقة 73 إثر شعوره بآلام في ساقه اليسرى.
وكان ليونيل ميسي يسير بشكل طبيعي وهو يتجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، بعد خروجه من المباراة التي فاز بها ميامي 6-4.
ودون شك فإن ميسي فضل مغادرة أرضية الميدان بمجرد شعوره بآلام تجنبا لأي مضاعفات، خاصة أنه لا تفصلنا سوى أسابيع قليلة، عن انطلاق مونديال 2026.
وسيبدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الجزائر، يوم 17 جوان المقبل، بداية من الساعة الثانية فجرا، بتوقيت الجزائر.
🚨🚨🚨🚨 عااااااااااجل:
– إصابة ميسي وخروجه من مباراة انتر ميامي بسبب إنزعاجات في العضلة الخلفية. ❌
– متبقي 3 أسابيع على أول مباريات الأرجنتين ، وتوقعي خروج احترازي وعنده فترة للعلاج وسيكون جاهز لكأس العالم.#إصابة_ملاعب pic.twitter.com/G0zu3Lvq92
— ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) May 25, 2026