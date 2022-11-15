ميسي يفصح عن توقعاته بشأن بطل مونديال قطر

رشح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فرنسا أو البرازيل للتتويج بكأس العالم قطر 2022.

وقال النجم الأرجنتيني أن المنتخبات الكبرى مثل ألمانيا والبرازيل وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا هي المرشحة للتتويج بمونديال قطر.

وأضاف ميسي في تصريحات لبرنامج “يونيفيرسو فالدانو”، الذي يقدمه النجم الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو:” لكن علي اختيار منتخبين، البرازيل وفرنسا هما أكبر مرشحين لكأس العالم”.

وأشاد لاعب باريس سان جيرمان، بالمنتخب الفرنسي، حيث قال : “فرنسا جيدة، لديها بعض المصابين ولكن لديها إمكانيات مرعبة في القائمة، لديها لاعبون على أعلى مستوى، ومدرب معهم منذ فترة طويلة، إنها نفس المجموعة التي فازت باللقب قبل 4 سنوات”.

أما عن المنتخب البرازيلي، فقال النجم الأرجنتيني: “البرازيل لديها مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، ولديهم نيمار دا سيلفا”.