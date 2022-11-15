-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ميسي يفصح عن توقعاته بشأن بطل مونديال قطر

عمر سلامي
  • 1032
  • 0
ميسي يفصح عن توقعاته بشأن بطل مونديال قطر
أرشيف
ليونيل ميسي

رشح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فرنسا أو البرازيل للتتويج بكأس العالم قطر 2022.

وقال النجم الأرجنتيني أن المنتخبات الكبرى مثل ألمانيا والبرازيل وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا هي المرشحة للتتويج بمونديال قطر.
وأضاف ميسي في تصريحات لبرنامج “يونيفيرسو فالدانو”، الذي يقدمه النجم الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو:” لكن علي اختيار منتخبين، البرازيل وفرنسا هما أكبر مرشحين لكأس العالم”.
وأشاد لاعب باريس سان جيرمان، بالمنتخب الفرنسي، حيث قال : “فرنسا جيدة، لديها بعض المصابين ولكن لديها إمكانيات مرعبة في القائمة، لديها لاعبون على أعلى مستوى، ومدرب معهم منذ فترة طويلة، إنها نفس المجموعة التي فازت باللقب قبل 4 سنوات”.
أما عن المنتخب البرازيلي، فقال النجم الأرجنتيني: “البرازيل لديها مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، ولديهم نيمار دا سيلفا”.

مقالات ذات صلة
تسع دول عربية في المونديال والتقدير للجزائر والمغرب والسعودية

تسع دول عربية في المونديال والتقدير للجزائر والمغرب والسعودية

كأس العالم.. مواقف وطرائف ومحطّات

كأس العالم.. مواقف وطرائف ومحطّات

عطال يزور أكاديمية بارادو ويهنئ المتوجين بكأس العرب

عطال يزور أكاديمية بارادو ويهنئ المتوجين بكأس العرب

ليريس: جئت لتقديم الإضافة وإثارة المشاكل الفنية لبلماضي

ليريس: جئت لتقديم الإضافة وإثارة المشاكل الفنية لبلماضي

بالفيديو.. هكذا رد مدرب إيران على صحفي أحرجه بسؤال سياسي

بالفيديو.. هكذا رد مدرب إيران على صحفي أحرجه بسؤال سياسي

سقطة جديدة لـ “إيتو” قبل انطلاق مونديال قطر

سقطة جديدة لـ “إيتو” قبل انطلاق مونديال قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد