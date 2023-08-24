ميسي يقترب من إحراز لقبه الثاني مع إنتر ميامي

اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إحراز لقبه الثاني مع ناديه إنتر ميامي، بعدما نال السبت الماضي كأس الرابطتين.

وقاد ميسي ناديه إنتر ميامي إلى نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية، بالفوز على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان إنتر ميامي متأخرا في النتيجة بهدفين نظيفين حتى الدقائق الـ22 الأخيرة من الوقت الأصلي.

وقلب ميسي الطاولة حين قدم تمريرتين حاسمتين رائعتين للإكوادوري ليوناردو كامبانا الذي قلص الفارق في الدقيقة 68 ثم خطف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وتقدم إنتر ميامي في الشوط الإضافي الأول بهدف الفنزويلي جوزيف مارتينيز، لكن نادي سينسيناتي لم يستسلم وأدرك التعادل.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لميسي ورفاقه بنتيجة 5-4.

ويلتقي إنتر ميامي في النهائي المقرر يوم 27 سبتمبر مع هيوستن دينامو الذي تغلب على ريال سولت لايك بنتيجة 3-1.