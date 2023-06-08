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رياضة

ميسي يكشف أسباب فشل عودته لبرشلونة

عمر سلامي
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ميسي يكشف أسباب فشل عودته لبرشلونة
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ليونيل ميسي

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسباب فشل عودته إلى نادي برشلونة، وتفضيله الانتقال لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.
وقال ميسي، في حوار مع صحيفة “سبورت” الإسبانية: ” كنت متحمسا للعودة، وبعد التجربة التي عشتها من قبل والنتيجة التي حصلت عليها، لم أرغب في المرور بنفس الموقف مرة أخرى، وأن أنتظر لأرى ما سيحدث”.

وأضاف ميسي: “لم أرد أن أترك مستقبلي في يد الآخرين بطريقة ما، وأردت أن أتخذ القرار بنفسي، ورغم أن رابطة الليغا وافقت على الخطة، لكن لا يزال هناك العديد من الأشياء الأخرى المفقودة، ولم أرغب في المضي قدما في ذلك”.

وأوضح: “حين اضطررت للرحيل عن برشلونة قالوا أيضا أن الليغا قد قبلت كل شيء، لكن في النهاية لم يكن الأمر ممكنا، وخشيت أن يتكرر ذلك من جديد، لذلك لم أعد لبرشلونة”.

وحول السبب الأهم لقراره، أجاب ميسي: “خطر حدوث نفس الشيء الذي حدث قبل عامين مع برشلونة، وبعد أن حققت كل شيء وكأس العالم التي أردتها كثيرا، أبحث عن راحة البال”.

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