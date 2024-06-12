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رياضة

ميسي يكشف تاريخ الاعتزال

الشروق الرياضي
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ميسي يكشف تاريخ الاعتزال
ح.م
نهاية ليونيل ميسي اقتربت.

كشف نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، الأربعاء، تاريخ اعتزاله ممارسة اللّعبة الأكثر شعبية في العالم.

وكان ميسي – الذي سيبلغ من العمر 37 سنة في الـ 24 من جوان الحالي – قد استهلّ مشواره الرياضي الاحترافي على مستوى فئة الأكابر، مع نادي برشلونة الإسباني في فيفري 2004.

وقال ميسي في أحدث تصريحات أدلى بها لِشبكة القنوات الرياضية الأمريكية “إي إس بي إن: “نعم.. نادي إنتر ميامي هو فريقي الأخير”.

وانضمّ “البرغوث” إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر 2025.

وأضاف: “أحبّ ممارسة رياضة كرة القدم، وأستمتع بها كثيرا، لِأنّني أُدرك أنه بقي لي وقت قليل”.

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