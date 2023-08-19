ميسي يكشف سبب احتفاله على طريقة الأبطال الخارقين

كشف مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سبب احتفاله بتسجيل الأهداف، على طريقة الأبطال الخارقين في أفلام “مارفل”.

وقام النجم الأرجنتيني في مباريات كأس الدوريات بالاحتفال بحركات خاصة لأبطال خارقين من شركة “مارفل”، مثل “ثور” و”واكاندا”، بعد تسجيله الأهداف.

🗣️| ليو ميسي عن احتفالات الابطال الخارفين :

“أطفالي الثلاثة لا يزالوا في الإجازة ولم يبدأوا الدراسة بعد ، لذلك نشاهد كل ليلة فيلم عن الأبطال الخارقين ، فأقترحوا عليّ فكرة عندما احرز هدف في كل مباراة احتفل مثل السوبر هيروز حتى نتمكن من مشاركة تلك اللحظات سويًا” pic.twitter.com/9KD8jU5lUG — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) August 18, 2023

وكشف ميسي السبب الحقيقي وراء هذه الاحتفالات، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لا يزال أطفالي الثلاثة في إجازة، لذلك نشاهد كل ليلة أفلام مارفل الخارقة، لقد توصلوا إلى الفكرة وطلبوا مني أنه في كل مرة ألعب فيها وأحرز هدفا، أن أحتفل بأبطال مارفل الخارقين”.

وأضاف ميسي: “هكذا بدأ كل شيء، واستمرينا في تلك الاحتفالات، في كل مرة نشاهد فيها فيلما جديدا، كنا نمارس الاحتفال بهدف”.