-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ميسي يكشف سبب احتفاله على طريقة الأبطال الخارقين

عمر سلامي
  • 398
  • 0
ميسي يكشف سبب احتفاله على طريقة الأبطال الخارقين
أرشيف
احتفال ميسي بحركات الأبطال الخارقين

كشف مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سبب احتفاله بتسجيل الأهداف، على طريقة الأبطال الخارقين في أفلام “مارفل”.

وقام النجم الأرجنتيني في مباريات كأس الدوريات بالاحتفال بحركات خاصة لأبطال خارقين من شركة “مارفل”، مثل “ثور” و”واكاندا”، بعد تسجيله الأهداف.

وكشف ميسي السبب الحقيقي وراء هذه الاحتفالات، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لا يزال أطفالي الثلاثة في إجازة، لذلك نشاهد كل ليلة أفلام مارفل الخارقة، لقد توصلوا إلى الفكرة وطلبوا مني أنه في كل مرة ألعب فيها وأحرز هدفا، أن أحتفل بأبطال مارفل الخارقين”.

وأضاف ميسي: “هكذا بدأ كل شيء، واستمرينا في تلك الاحتفالات، في كل مرة نشاهد فيها فيلما جديدا، كنا نمارس الاحتفال بهدف”.

مقالات ذات صلة
نيمار يتفوق على ميسي بعد انتقاله إلى الدوري السعودي

نيمار يتفوق على ميسي بعد انتقاله إلى الدوري السعودي

مدرب شباب قسنطينة يعلّق على الهزيمة أمام النجم الساحلي

مدرب شباب قسنطينة يعلّق على الهزيمة أمام النجم الساحلي

مطالب بالتحقيق في إقصاء ملاكمة جزائرية من بطولة إفريقيا

مطالب بالتحقيق في إقصاء ملاكمة جزائرية من بطولة إفريقيا

هكذا علّق محرز بعد فوز مانشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبي

هكذا علّق محرز بعد فوز مانشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبي

ياسين براهيمي يسجّل “هدفا عالميا” في الدوري القطري (فيديو)

ياسين براهيمي يسجّل “هدفا عالميا” في الدوري القطري (فيديو)

شايبي يغيب عن مواجهة البياسجي لهذا السبب

شايبي يغيب عن مواجهة البياسجي لهذا السبب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد