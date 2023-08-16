ميسي يواصل تألقه ويقود إنتر ميامي إلى المباراة النهائية(فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ناديه إنتر ميامي الأميركي إلى نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.

وفاز إنتر ميامي في نصف النهائي على فيلادلفيا يونيون برباعية لهدف واحد، حيث سجل ميسي الهدف الثاني في د20.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فقد سجّل ميسي هدفًا تاريخيًا في شباك فيلادلفيا يونيون، حيث أنه أبعد هدف في مسيرته إذ جاء من مسافة تزيد عن 32 مترا.

وتمكن ميسي الوصول إلى الهدف التاسع في 6 مباريات تواليا منذ انضمامه إلى إنتر ميامي.

ويواجه إنتر ميامي في المباراة النهائية ناشفيل الفائز على سي أف مونتيري المكسيكي بثنائية نظيفة في نصف النهائي الآخر.