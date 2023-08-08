ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الأمريكي

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي.

وسجل ميسي في المباراة التي جمعت فريقه مع إف سي دالاس، هدفين، وبلغ إنتر ميامي الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ميسي أحرز 7 أهداف في أول 4 مباريات، ليسجل رقما قياسيا في تاريخ الدوري الأميركي، وأكدت أن إنتر ميامي هو أول فريق في الولايات المتحدة يحقق مثل هذا الإنجاز.

كما أحرز ميسي هدفه الأول في المباريات التي بدأ فيها جميعها قبل الدقيقة الثامنة، وهو إنجاز غير مسبوق بالدوري الأميركي بحسب “ماركا”.

ومن الأرقام الأخرى الملفتة للنجم الأرجنتيني، تسجيله 3 ثنائيات متتالية في أول 3 مباريات له مع الفريق الأميركي.