ميسي يواصل توهجه مع إنتر ميامي(فيديو)

تألق النجم لأرجنتيني ليونيل ميسي في ظهوره الثاني مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأمريكي.

وسجل ميسي هدفين وصنع الهدف الذي وقعه زميله روبرت تايلور، في شباك أتلانتا.

وحصل النجم الأرجنتيني على جائزة رجل المباراة، بعد تألقه في المباراة التي أنهاها نادي إنتر ميامي برباعية نظيفة، ليصبح أول فريق يتأهل لدور 32 للمسابقة التي تلعب بين أندية أمريكا والمكسيك.

A joy to watch—unless you’re a defender.

Rewind all of Messi’s moments from a two-goal, one-assist showing against Atlanta in @LeaguesCup action. pic.twitter.com/MxkGHjIDAf

— Major League Soccer (@MLS) July 26, 2023