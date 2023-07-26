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رياضة

ميسي يواصل توهجه مع إنتر ميامي(فيديو)

عمر سلامي
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ميسي يواصل توهجه مع إنتر ميامي(فيديو)
ح.م
ليونيل ميسي

تألق النجم لأرجنتيني ليونيل ميسي في ظهوره الثاني مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأمريكي.

وسجل ميسي هدفين وصنع الهدف الذي وقعه زميله روبرت تايلور، في شباك أتلانتا.

وحصل النجم الأرجنتيني على جائزة رجل المباراة، بعد تألقه في المباراة التي أنهاها نادي إنتر ميامي برباعية نظيفة، ليصبح أول فريق يتأهل لدور 32 للمسابقة التي تلعب بين أندية أمريكا والمكسيك.

وذكرت شبكة “أوبتا” أن أتلانتا يونايتد هو الفريق رقم 100 الذي ينجح ميسي في هز شباكه طوال مسيرته الكروية.

وكان ميسي قد استهل مشواره مع إنتر ميامي بتسجيل هدف الفوز على كروز أزول المكسيكي.

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