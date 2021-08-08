ميسي يودّع برشلونة بالدموع

عاش النجم العالمي ليونيل ميسي، وكل محبيه، لحظات مؤثرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ببرشلونة، وأذرف ميسي الدموع وهو الذي لم يصدق الخروج من النادي الذي احتضنه منذ الصغر وعاش معه أجمل ذكريات مشواره الكروي.

واضطر ميسي للتوقف عن الكلام، عدة مرات خلال المؤتمر الصحفي، وعدم قدرته على المواصلة في أحيان كثيرة، بسبب التأثر الكبير بأصعب موقف يصادفه في حياته، على حد تعبيره.

تأثر النجم ليونيل ميسي، خلال مؤتمر وداع نادي برشلونة، كان يبدو على ملامح وجه، في كل مرة يعود فيها إلى ذكرياته مع النادي الكتالوني، في مشوار مليء بالإنجازات والألقاب.

وقال ميسي وهو يتحدث عن أجمل ذكرياته في النادي:” احتفظ بهدفي الأول مع النادي كأحلى ذكرى..وآمل أن أعود يوما إلى هنا، حتى أكون مجددا جزءا من برشلونة”.

وأضاف ميسي بكثير من التأثر: ” حتى الآن لا يمكنني استيعاب الواقع، والخروج من هنا، سيكون تغييرا صعبا على عائلتي التي عاشت في هذه المدينة..وسنحاول تجاوز هذه الفترة الصعبة ونبدأ من جديد”.

وأكد ميسي خلال المؤتمر الصحفي تواضعه الشديد وحبه لنادي برشلونة، عند رده على سؤال يتعلق بإمكانية تلبيته الدعوة، لحضور حفل وداع يقام على شرفه، وقال ميسي في هذا الإطار:” أنا تحت التصرف لحضور حفل الوداع وفي أي وقت”.

وعن وجهته المستقبلية، بعد الخروج من النادي الكتالوني، أكد ميسي أنه لم يوقع في أي ناد لحد الآن، وأضاف متحدثا عن وجهته المستقبلية: ” باريس سان جيرمان ..هناك إمكانية للانضمام إليه، لكن لحد الآن لم أتفق نهائيا مع أي ناد، بعد خروجي من برشلونة وصلتني عروضا من أندية مهتمة، لكن لم أتفق نهائيا مع أي ناد”.