ميسي يُلمّح إلى أن مغامراته انتهت على طريقة خاتمة “الأفلام الهندية”!

ترك النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سهرة الأحد الإنطباع، بِأنه سيعتزل اللّعب الدولي.

وبعد خوضه أوّل لقاء دولي مع منتخب “التانغو” عام 2005، تمكّن ميسي أخيرا من إحراز أغلى وأهم لقب في الرياضة الأكثر شعبية في العالم، مُرادف للتتويج بِكأس العالم.

وظلّ كثير من النّقاد يستفزّون ويُزعجون “البرغوث”، بِضرورة نيل لقب كأس العالم، لِكي يرتقي إلى أعلى المنابر، ويتمكّن من”مُجالسة” مُواطنه الرّاحل دييغو مارادونا في ساحة الكبار.

وقال ميسي في تصريحات للإعلاميين بعد فوز الأرجنتين على فرنسا وافتكاك لقب المونديال القطري: “مِن الواضح أنّني أردتُ إنهاء مسيرتي هكذا، لا يُمكنني طلب أيّ شيء آخر. الحمد لله الذي أعطاني كل شيء. إن إنهاء مسيرتي بِهذا الشكل تقريبا أمر مثير للإعجاب”.

ويكون ليونيل ميسي (35 سنة) قد ألمح إلى أنه سَيُوقف مسيرته الدولية مع منتخب بلاده بِالطريقة التي كان يتمنّاها، مُتفرّغا لِكرة القدم على مستوى الأندية، وشؤونه الخاصة. الأمر المُرادف لِنهاية سعيدة على طريقة أفلام “بوليوود”، خاصة وأن لِميسي شعبية جارفة في شبه القارة الهندية، وجماهير الهند والباكستان والبنغلاديش وسريلانكا، رغم عشقها لِرياضة أخرى وهي الكركيت.

لكن مع ذلك وبِالمقابل، يبقى ما قاله ميسي مجرّد تصريح إعلامي تخلّل حماس التتويج بِكأس العالم، لِأن قرار الاعتزال الدولي عادة ما يُتّخذ في جوّ من الهدوء بعيدا عن صخب الملاعب…والأيّام المقبلة ستُجيب.