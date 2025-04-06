ميشال بايرو يُحذّر من الرسوم الامريكية على الاقتصاد الفرنسي

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، إن الرسوم الجمركية الأميركية التي فُرضت على فرنسا من شأنها التأثير على الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

وفي تصريح لصحيفة “لوباريزيان”، أكد بايرو أن “الرسوم الجمركية الأميركية قد تضعف الناتج المحلي الفرنسي بـ 0.5 من المائة”، ومن شأن ذلك أن يتسبب في مخاطر لفقدان كبير للوظائف وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمارات.

واعتبر بايرو، أن قرارت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستساهم في عرقلة جهود خفض عجز الميزانية وتقليص الدين العام للبلاد، والذي تجاوز مستوى 3200 مليار دولار وبنسبة 110 % من إجمالي الناتج الداخلي.