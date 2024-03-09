-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 12 ولاية
جواهر

ميغان ميركل تتحدث عن إساءات كثيرة تعرضت لها وتغيير أحدثته وهي بعمر الـ 11 عاما!

جواهر الشروق
  • 28
  • 0
ميغان ميركل تتحدث عن إساءات كثيرة تعرضت لها وتغيير أحدثته وهي بعمر الـ 11 عاما!

تحدثت الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ميركل، زوجة الأمير هاري، عن إساءات كثيرة تعرضت لها بعد زواجها وفي فترات حملها، كما أشارت إلى تغيير أحدثته وهي بعمر الـ 11 عاما.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية فقد انتقدت دوقة ساسكس، الجمعة، “سمّية” وسائل التواصل الاجتماعي، خلال حلقة نقاش عقدت بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكشفت ميركل، أنها تلقت إساءات “بغيضة” على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حملها بطفليها، قائلة إنها كانت “قاسية”، لافتة إلى أنها ابتعدت عن الشبكات مؤقتا من أجل راحتها.

وأضافت أنها عانت “الجزء الأكبر من التنمر والإساءة أثناء حملها بكل من طفليها آرتشي وليليبت”، مؤكدة: “بيئة مواقع التواصل الاجتماعي فيها الكثير من السمية، لذلك أبقى على مسافة منها”.

وأوضحت صاحبة الـ 42 عاما كيف قامت بحملة في سن الـ11 لتغيير إعلان “متحيز جنسيا”، مشددة: “صوتك ليس صغيرا، إنه يحتاج فقط إلى أن يُسمع”.

وأضافت : “من المضحك أن ننظر إلى الأمر الآن كما كان قبل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان لديك مدى وصول أكبر بكثير، فقد كنت مجرد طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، تحمل قلمًا وورقة”.

وتابعت: “لكن إذا كنت تعلم أن هناك شيئًا خاطئًا وأنك تستخدم صوتك للدفاع عما هو صواب، فهذا أمر يجذب الناس حقًا ويجعل صداه يتردد”.

يذكر أن دوقة ساسكس كانت قد تحدثت عن التأثير المدمر لوسائل التواصل على صحتها النفسية وسلامتها العقلية.

مقالات ذات صلة
حادثة آرون بوشنل.. ناشطة يهودية تبكي بحرقة وهذا ما قالته في مقطع مصور!

حادثة آرون بوشنل.. ناشطة يهودية تبكي بحرقة وهذا ما قالته في مقطع مصور!

بسبب “صدام حسين”.. جامعة عراقية تفصل طالبة في حفل تخرجها

بسبب “صدام حسين”.. جامعة عراقية تفصل طالبة في حفل تخرجها

بالفيديو.. مايا رجيل تصنع الحدث في يوم المرأة العالمي بتوزيع مبالغ مالية على نساء جزائريات!

بالفيديو.. مايا رجيل تصنع الحدث في يوم المرأة العالمي بتوزيع مبالغ مالية على نساء جزائريات!

هذه أبرز المشروبات الرمضانية القديمة في الجزائر؟

هذه أبرز المشروبات الرمضانية القديمة في الجزائر؟

دراسة جديدة تحذر النساء من ممارسة الرياضة بالماكياج!

دراسة جديدة تحذر النساء من ممارسة الرياضة بالماكياج!

نجمة إباحية تهدد بفضح الأمير هاري ونشر أسرار وصور لم يرها أحد من قبل!

نجمة إباحية تهدد بفضح الأمير هاري ونشر أسرار وصور لم يرها أحد من قبل!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد