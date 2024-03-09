ميغان ميركل تتحدث عن إساءات كثيرة تعرضت لها وتغيير أحدثته وهي بعمر الـ 11 عاما!
تحدثت الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ميركل، زوجة الأمير هاري، عن إساءات كثيرة تعرضت لها بعد زواجها وفي فترات حملها، كما أشارت إلى تغيير أحدثته وهي بعمر الـ 11 عاما.
وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية فقد انتقدت دوقة ساسكس، الجمعة، “سمّية” وسائل التواصل الاجتماعي، خلال حلقة نقاش عقدت بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وكشفت ميركل، أنها تلقت إساءات “بغيضة” على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حملها بطفليها، قائلة إنها كانت “قاسية”، لافتة إلى أنها ابتعدت عن الشبكات مؤقتا من أجل راحتها.
وأضافت أنها عانت “الجزء الأكبر من التنمر والإساءة أثناء حملها بكل من طفليها آرتشي وليليبت”، مؤكدة: “بيئة مواقع التواصل الاجتماعي فيها الكثير من السمية، لذلك أبقى على مسافة منها”.
This is what is missing from Social Media, Streaming Apps, and Television. This is the version of womanhood I want influencing my daughter. Not the dominance of rabble-rousing Housewives.
Pretty can be smart, articulate, aware, and edifying. More like Meghan Markle, please. pic.twitter.com/UCXtTj9zpH
— Carmen’s Granddaughter (@CarmenGranddau1) March 8, 2024
وأوضحت صاحبة الـ 42 عاما كيف قامت بحملة في سن الـ11 لتغيير إعلان “متحيز جنسيا”، مشددة: “صوتك ليس صغيرا، إنه يحتاج فقط إلى أن يُسمع”.
وأضافت : “من المضحك أن ننظر إلى الأمر الآن كما كان قبل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان لديك مدى وصول أكبر بكثير، فقد كنت مجرد طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، تحمل قلمًا وورقة”.
وتابعت: “لكن إذا كنت تعلم أن هناك شيئًا خاطئًا وأنك تستخدم صوتك للدفاع عما هو صواب، فهذا أمر يجذب الناس حقًا ويجعل صداه يتردد”.
As for the Squaddies… they must be sent from heaven itself!!
Ugh… this is simply her paid platform to address her anger towards SM. Nothing to do with reconciliation with the RF.
Enough now markle…your day is done now. pic.twitter.com/sYVTrr0ptn
— Fi ☃️❄️☃️ (@Fibutton) March 8, 2024
يذكر أن دوقة ساسكس كانت قد تحدثت عن التأثير المدمر لوسائل التواصل على صحتها النفسية وسلامتها العقلية.