ميغان ميركل تتحدث عن إساءات كثيرة تعرضت لها وتغيير أحدثته وهي بعمر الـ 11 عاما!

تحدثت الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ميركل، زوجة الأمير هاري، عن إساءات كثيرة تعرضت لها بعد زواجها وفي فترات حملها، كما أشارت إلى تغيير أحدثته وهي بعمر الـ 11 عاما.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية فقد انتقدت دوقة ساسكس، الجمعة، “سمّية” وسائل التواصل الاجتماعي، خلال حلقة نقاش عقدت بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكشفت ميركل، أنها تلقت إساءات “بغيضة” على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حملها بطفليها، قائلة إنها كانت “قاسية”، لافتة إلى أنها ابتعدت عن الشبكات مؤقتا من أجل راحتها.

وأضافت أنها عانت “الجزء الأكبر من التنمر والإساءة أثناء حملها بكل من طفليها آرتشي وليليبت”، مؤكدة: “بيئة مواقع التواصل الاجتماعي فيها الكثير من السمية، لذلك أبقى على مسافة منها”.

وأوضحت صاحبة الـ 42 عاما كيف قامت بحملة في سن الـ11 لتغيير إعلان “متحيز جنسيا”، مشددة: “صوتك ليس صغيرا، إنه يحتاج فقط إلى أن يُسمع”.

وأضافت : “من المضحك أن ننظر إلى الأمر الآن كما كان قبل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان لديك مدى وصول أكبر بكثير، فقد كنت مجرد طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، تحمل قلمًا وورقة”.

وتابعت: “لكن إذا كنت تعلم أن هناك شيئًا خاطئًا وأنك تستخدم صوتك للدفاع عما هو صواب، فهذا أمر يجذب الناس حقًا ويجعل صداه يتردد”.

يذكر أن دوقة ساسكس كانت قد تحدثت عن التأثير المدمر لوسائل التواصل على صحتها النفسية وسلامتها العقلية.