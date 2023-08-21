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جواهر

ميغان ميركل تثير الجدل بظهورها بدون خاتم الزواج

جواهر الشروق
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ميغان ميركل تثير الجدل بظهورها بدون خاتم الزواج

أثارت ميغان ميركل، دوقة ساسكس، الجدل بعد ظهورها بدون الخاتم الماسي الذي أهداه لها الأمير هاري في زواجها سنة 2017.

شوهدت ميركل وهي تستمتع بالغداء مع صديقتيها، وكشفت الصورة التي التقطتها معهما استبدالها خاتم الزواج المكون من ثلاث ماسات، بخاتم ذهبي.

وفي الوقت الذي انتشرت فيها التكهنات حول انفصال ميغان وهاري، أكدت صحيفة نيويورك بوست، أن الخاتم يخضع للصيانة، وهو ما جعل دوقة ساسكس تتخلى عن ارتدائه في الفترة الأخيرة.

هذا السبب، لم يتقبله متابعو العائلة المالكة، بعد سفر الأمير هاري إلى اليابان مع صديقه ناتشو فيغراس، في الوقت الذي ظلت فيه ميغان في الولايات المتحدة، حيث شاركت في مناسبات اجتماعية بمفردها، بعد احتفالها بعيد ميلادها 42.

كما كشفت تقارير إخبارية، بأن الأمير هاري، أنهى خلافاته مع والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام، مشيرة إلى أنهما سيدعمانه للحصول على الطلاق من ميركل في أسرع وقت.

وكان هاري قد قدم لخطيبته ميغان آنذاك خاتم خطوبة باهظ الثمن، عندما طلب يدها للزواج في نوفمبر 2017، حيث تميز التصميم المخصص بماسة أصلها من بوتسوانا التي زاراها معا، وماستين أصغر من مجموعة والدة هاري الراحلة الأميرة ديانا.

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