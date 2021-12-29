ميغان ميركل تكسب معركتها القضائية ضد أشهر صحيفة بريطانية.. وهذا تعويضها!

كسبت ميغان ميركل، زوجة الأمير هاري، معركتها القضائية ضد صحيفة بريطانية شهيرة، كانت قد انتهكت خصوصيتها بنشرها رسالة كانت قد بعثتها لوالدها بعد زواجها عام 2018.

ونشرت صحيفة “ميل أون صنداي” اعتذارها لميركل في الصفحة الأولى لعددها الصادر، الأحد 26 ديسمبر 2021، وذلك تنفيذا لأمر صادر من المحكمة العليا في لندن، بحسب موقع “ديدلاين”.

واعتذرت الصحيفة عن انتهاك خصوصية ميركل في فيفري 2019، بعد طباعتها أجزاء من رسالة مكونة من 5 صفحات أرسلتها إلى والدها، بعد زواجها من الأمير هاري في عام 2018.

وجاء في اعتذار الصحيفة: “فازت دوقة ساسكس بقضيتها القانونية لانتهاك حقوق الطبع والنشر ضد “صحف أسوشيتد” لمقالات نُشرت في “ذا ميل اون صنداي”، ونشرت على موقع صحيفة “ديلي ميل”.

كما أجبرت المحكمة العليا في لندن الصحيفة على طباعة إشعار أطول داخلها تحت عنوان “دوقة ساسكس”، والذي يوضح بالتفصيل مسؤوليتهم القانونية عن اقتحام خصوصيتها.

إلى جانب ذلك أمرت المحكمة الصحيفة بطباعة الاعتذار على الصفحة الرئيسية لموقع “ديلي ميل” لمدة أسبوع، مع إرفاق رابط تشعبي للحكم الرسمي الكامل.

في ذات السياق ستحصل زوجة الأمير هاري على تعويض مالي تقدّر قيمته بـ1.7 مليون دولار، وهو يمثّل 90 في المئة من أتعابها القانونية التي دفعتها لمقاضاة الدار الناشرة للصحيفة.

وبعد فترة وجيزة من صدور الحكم في 2 ديسمبر الجاري، صرحت ميغان: “هذا انتصار ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لأي شخص يشعر بالخوف من أي وقت مضى للدفاع عن الصواب”.

وتابعت: “في حين أن هذا الفوز يمثل سابقة، فإن الأمر الأكثر أهمية هو أننا الآن أصبحنا جماعة شجاعة بما يكفي لإعادة تشكيل صناعة صحف التابلويد، التي تجعل الناس قساة، وتستفيد من الأكاذيب والألم الذي يخلقونه”.

ميغان ميركل تكسب دعوى قضائية وتحصل على تعويض

وكانت ميغان ميركل قد كسبت دعوى قضائية، شهر مارس من السنة الجارية، رفعتها ضد صحيفة “ميل أون صنداي”، بتهمة انتهاك الخصوصية، وحصلت على تعويض مؤقت عن مصاريفها القضائية.

وبحسب وكالة رويترز فإن محكمة في لندن منحت دوقة ساسكس 450 ألف جنيه استرليني (630 ألف دولار، على خلفية نشر الصحيفة أجزاء من رسالة كتبتها دوقة ساسكس إلى أبيها.

وحكم قاض في المحكمة العليا بلندن بأن الصحيفة انتهكت خصوصية ميغان كما انتهكت حقوق النشر الخاصة بها بنشر أجزاء من الرسالة المؤلفة من خمس صفحات التي كتبتها إلى أبيها توماس ماركل الذي اختلفت معه عشية زفافها إلى الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث.

وجاء حكم القاضي مارك واربي لصالح ميغان دون محاكمة، قائلا إن الموضوعات كانت انتهاكا واضحا للخصوصية بعد أن جادلت الصحيفة بأن الدوقة كانت تعتزم نشر محتويات الرسالة وأن النشر جاء في إطار استراتيجية إعلامية.

وفي جلسة يوم الثلاثاء رفض واربي التصريح للصحيفة بالطعن على القرار، قائلا إنه “لا يرى أي احتمال حقيقي” لأن تتوصل محكمة الاستئناف لنتيجة مختلفة، ومع ذلك فإن بوسع الصحيفة التقدم مباشرة بالطعن إلى المحكمة.

يذكر أنه في وقت سابق وقّعت أكثر من 70 نائب في البرلمان على رسالةٍ للإعراب عن “تضامنهنّ” مع ميغان ماركل في وقتٍ خاضت فيه معركة قضائية ضدّ الإعلام “الذي غالباً ما يكون بغيضاً ومضللاً”.

وجاء في الرسالة “بصفتنا برلمانيّات من المشارب السياسيّة كافة، نودّ أن نعبّر عن تضامننا معكِ وأنت تقفين في وجه الاعلام الذي غالباً ما ينشر في صحفنا الوطنية قصصاً تكون بغيضة ومضللة بشأنك وبخصوص شخصيتك وأسرتك. في بعض المناسبات، شكّلت القصص وعناوين الصحف انتهاكاً لخصوصيّتك وسعت إلى التشهير بشخصيّتك من دون أيّ أسبابٍ وجيهة كما بوسعنا أن نرى”.

وتتابع الرسالة بأنّ “الأمر الذي يقلقنا أكثر هو أننا ننتقد ما لا يمكن وصفه سوى بالنبرة الاستعمارية التي عفا عليها الزمن”.